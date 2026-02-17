007, dal cyber al calcolo avanzato: l’intelligence a caccia di talenti

High-Performance Computing, crittografia, gestione di cluster, automazione di processi di scraping. Non sono le materie di esame per entrare alla Nasa, ma alcune delle competenze che l’intelligence cerca con il suo nuovo bando di reclutamento 2026. Lo slogan è “Il tuo talento al servizio dell’Italia”. Le candidature vanno presentate entro il 20 marzo. Il contesto internazionale è “sempre più complesso ed in continua evoluzione”, segnala il Dis; si punta dunque ad attirare “professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze”. Finiti ormai i tempi degli 007 con barbe finte e microspie: ora servono laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, che sappiano progettare, implementare e ottimizzare sistemi computazionali ad alte prestazioni, architetture Hpc, gestire cluster per simulazioni scientifiche e progetti sull’intelligenza artificiale, sviluppo e tuning di codice parallelo, containerizzazione e ambienti software scientifici, tecniche di calcolo avanzato, integrazione di soluzioni AI nei workflow di ricerca, profiling e analisi della perfomance. Ricercati anche laureati in ambito economico, con conoscenze e/o competenze in materia di tutela dell’economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale e al know how tecnologico. Al bando possono partecipare anche diplomati.

In questo caso si reclutano giovani con competenze cyber, o esperti con capacità avanzate di ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione da fonti aperte (osint, deep/dark web). Non mancano gli ambiti più ‘tradizionali’: i laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani, contrasto al fenomeno eversivo di matrice brigatista o anarchica, estremismo e fenomeni di antagonismo. I requisiti richiesti e le modalità di selezione sono illustrati nella sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale www.sicurezzanazionale.gov.it Oltre a questa specifica campagna di reclutamento, avvisa il Dis, “per tutti i giovani ad alto potenziale e fortemente motivati a un impiego nel Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, resta sempre aperta la possibilità di presentare una candidatura spontanea”. In questo caso, tra i maggiori settori d’interesse si segnalano armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement; sistemi satellitari, infrastrutture e programmi internazionali in ambito spaziale e aereospaziale; space economy in ambito nazionale ed internazionale; telerilevamento e interpretazione di immagini satellitari; lingue rare e dialetti d’area; infografica, editing, elaborazioni e produzioni di prodotti e supporti grafici, mappe e grafici.