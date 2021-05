1 maggio: Bettini, ‘Fedez coraggioso, errore tentare di censurarlo’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Nel merito penso che Fedez abbia ragione e credo che abbia fatto una cosa molto coraggiosa. L’impegno civile degli artisti non deve essere soggetto a condizionamenti di nessun tipo. Da parte della Rai, c’è stata un tentativo di censura rispetto a Fedez. È un errore: se inviti una personalità come lui, gli fai dire quello che vuole. D’altro canto gli intellettuali nel passato venivano interpellati anche per fare scandalo. Memorabili, sotto questo profilo, le prese di posizione di Pier Paolo Pasolini sul ‘Corriere della Sera’. Anche se, naturalmente, Fedez non è Pasolini”. Così Goffredo Bettini in una intervista a Formiche.net