Il 1° ottobre si festeggia la giornata internazionale del caffè. La tazzina? La regala Kamo  

Il 1° ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornatainternazionale del caffè, una ricorrenza promossa dall’Organizzazioneinternazionale del caffè (Ico), per dare risalto alla nostra amata bevanda,portando all’attenzione generale, ogni anno, un aspetto diverso del mondo delcaffè. Il focus scelto per l’International Coffee Day 2019 è la “sostenibilitàeconomica del caffè” al fine di sensibilizzare i consumatori su un tema“misterioso” quale il viaggio che si cela dietro la mitica “tazzina”.Sorseggiare il caffè rappresenta una piacevole pausa nel ritmo frenetico quotidianoma ben pochi sanno che la “bevanda nera” dal gusto inebriante e profumato è ilrisultato di un lavoro che coinvolge tante risorse umane.Il team di Caffè Kamo ha deciso di celebrare questadata significativa, con un omaggio speciale: tutticoloro che il 1° ottobre consumeranno una colazione a base di Caffè Kamo,all’interno dei bar aderenti all’iniziativa, riceveranno un regalo esclusivo:una tazza in vetro ideale per la colazione quotidiana. “Allo slogan di “Kamo il mio caffè” – è scritto in una nota aziendale – vi aspettiamonei punti Kamo per vivere una coffee experience speciale,prima di dare il via ad una brillante giornata lavorativa o di studio. Pertanto raccontateci perché la vostra giornatanon potrebbe mai iniziare senza il caffè, condividendo una foto o un video conla colazione Kamo insieme agli hashtag #caffekamo e #internationalcoffeeday:diventerete protagonisti del nostro social wall- sul sito caffekamo.it- intempo reale.Ecco i punti Kamo aderenti a Napoli e a Caserta e provincia: in particolare a Napolicentro: Bar Veglia, Uni Bar EspressoNapoletano store; nella Provincia di Napoli: Bar Gioma (Pomigliano d’Arco) Cam Cafè ( Bacoli,) Al Bistrot (Marano), G&G Oiland Food (Pozzuoli), Argentina Caffè (Ercolano) Le Botteghe di Leonardo(Sorrento);Caserta: FrankBar”.