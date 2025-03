“100 di questi anni”, Gerini, Leo, Sibilia celebrano l’Istituto Luce

In sala il 17, 18, 19 marzo il film in 7 episodi in chiave di commedia

Roma, 14 mar. (askanews) – Arriva nei cinema italiani il 17, 18 e 19 marzo il film “100 di questi anni”, che celebra i primi cento anni dell’Istituto Luce. Si tratta di un film collettivo a episodi che omaggia una delle più importanti istituzioni cinematografiche e culturali italiane ed europee, nata nel 1924. Alla regia del film ci sono Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia. A loro il Luce ha chiesto di raccontare, attraverso un cortometraggio, un tratto della nostra storia, della società, del nostro vivere, in chiave di commedia.I sette registi si sono cimentati con lo straordinario archivio Luce, hanno mescolato e interpretato in maniera inedita la varietà dei materiali esistenti, li hanno ricontestualizzati all’interno di nuove cornici ribaltando, in chiave comica, il loro senso originario. Attraverso le interpretazioni di attori amati e giovani talenti della commedia di oggi, intrecciate con immagini del passato, hanno dato luce a finte autobiografie, piccole storie e vicende improbabili che giocano tra passato e presente, tra realtà e finzione, toccando temi diversi, tra cinema e spettacolo, costume, bellezza, cibo, musica.