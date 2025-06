100% rucola, domani a Salerno la presentazione del progetto che coniuga sostenibilità e sviluppo

Un’intera filiera agricola, il mondo della ricerca e il territorio uniti in un percorso comune: è questo il cuore del progetto “100% Rucola”, che giunge al suo momento conclusivo con un evento in programma domani 18 giugno, alle ore 19 nella sede di Coldiretti (Strada statale 18 Tirrena Inferiore, 208 – località Corno d’Oro – Sa).

Il progetto “100% Rucola”, finanziato dal Psr Campania, trasforma gli scarti della lavorazione della Rucola della Piana del Sele Igp in risorsa, estraendo erucina attraverso processi biotecnologici e incapsulandola in formulazioni ad alto valore. Si tratta di un modello innovativo di economia circolare che coniuga sostenibilità ambientale e sviluppo delle imprese locali. Il progetto coinvolge realtà agricole, centri di ricerca e operatori del settore, aprendo nuovi canali di mercato.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati finali di un’iniziativa che ha messo al centro l’open innovation, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare nella filiera della rucola della Piana del Sele.

Sarà proiettato un video che raccoglie le testimonianze delle aziende agricole coinvolte, e sarà illustrata l’indagine statistica realizzata dalla Fondazione Saccone, insieme ai risultati scientifici maturati nel corso del progetto, che saranno esposti dal professor Gaetano Lamberti, docente dell’Università degli Studi di Salerno e responsabile scientifico dell’iniziativa.

All’incontro interverranno:

•⁠ ⁠Vito Busillo, presidente del Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP;

•⁠ ⁠Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone;

•⁠ ⁠Paolo Senatore, Responsabile della progettazione della Fondazione Saccone;

•⁠ ⁠Il professor Gaetano Lamberti, Responsabile scientifico del progetto.

Saranno inoltre presenti le aziende che hanno aderito al progetto e partecipato alla rilevante indagine.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per condividere i traguardi raggiunti e riflettere sulle prospettive future della filiera, rafforzando il legame tra agricoltura, innovazione e sviluppo territoriale.

“100% Rucola” è finanziato nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 (Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.1) e promosso dall’Azienda Agricola Vito Busillo, in collaborazione con le realtà produttive Terralavoro Giampaolo, Azienda Agricola Cascone Annamaria, Fondazione Saccone, Eng4Life e il Consorzio di Tutela Rucola della Piana del Sele Igp.