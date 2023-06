11 giugno di 77 anni fa: giovanissimi, morirono per difendere i loro ideali monarchici e oggi nessuno li ricorda

di Carmine Meoli

Siamo repubblicani sinceri e senza nostalgie. Dispiace tuttavia che sia trascorso nel silenzio delle autorità e della stampa un anniversario luttuoso.

Con il referendum istituzionale del 1946 fu segnata la fine della monarchia non senza manifestazioni, proteste e tumulti.

L’esito del voto fu comunicato in attesa di completare il processo elettorale che prevedeva la verifica e convalida della Corte di Cassazione suscitando non poche reazioni .

A Napoli in particolare nella sede del PCI di via Medina fu subito esposto il Tricolore ripulito dei segni monarchici.

La reazione dei monarchici il giorno 11 giugno 1946 nel tentativo di togliere la bandiera esposta fu duramente repressa. Nella sparatoria eseguita dalle forze dell’ordine trovarono la morte nove giovanissimi monarchici. Alcuni di loro furono immolati prima di raggiungere il ventesimo anno di età!

La saggezza di De Gasperi e la accondiscenza di Umberto II portavano a conclusione la trasformazione istituzionale senza che si desse corso a tutte le prescritte procedure proprio per evitare altre stragi.

Meriterebbe che la Repubblica ricordasse queste giovani vite cadute per seguire le loro idealità !