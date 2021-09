11 settembre, Raizes Teatro ricorda il ventennale dell’attacco terroristico

Palermo, 7 set. (Adnkronos) – 11 settembre 2001 – 11 settembre 2021. Sono trascorsi venti anni dall’attacco terroristico più famoso della storia, di cui conserviamo ancora negli occhi le immagini terrificanti di distruzione e morte, un evento divenuto simbolo del crollo della sicurezza della civiltà occidentale e globalizzata, messa in ginocchio dai nuovi promotori dell’ennesima guerra santa della storia dell’umanità. La costruzione della memoria collettiva, seppur contemporanea, è opera che il Teatro e la Cultura devono assolvere: un impegno che Raizes Teatro, compagnia per i diritti umani con sede a Palermo che vanta numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, vuole adempiere presentando “11 settembre – Venti anni dopo”. L’appuntamento è per sabato 11 settembre 2021, alle ore 20.30, in piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo, piazza che è ormai diventata la seconda casa della compagnia.