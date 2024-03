118 Caserta, il Saues: No alla demedicalizzazione delle ambulanze

L’istituzione delle auto mediche e la conseguente demedicalizzazione delle autoambulanze comporterà seri danni assistenziali ai pazienti, notevoli disservizi nei Pronto Soccorso e nei Psaut oltre ad un grave disagio per i medici del servizio118. Così il Consiglio aziendale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria) dell’Asl di Caserta. Secondo il Saues, la demedicalizzazione delle autoambulanze provocherebbe un ulteriore sovraffollamento nei Pronto Soccorso, soprattutto di pazienti con codice colore di minore gravità che potrebbero essere assistiti benissimo al domicilio dal personale medico del 118. Analoghe difficoltà, secondo il Saues, si verificherebbero nei Psaut, nei quali il medico di turno non potrebbe in alcun modo lasciare sguarnita la postazione, nei casi di necessità del trasporto del paziente in ospedale.

Per il presidente nazionale del Saues Paolo Ficco “anche se i medici di Emergenza Territoriale nell’ ASL di Caserta sono solo 21, qualora fossero collocati sulle ambulanze si riuscirebbe comunque a prevenire gran parte delle criticità descritte e sia il medico di emergenza territoriale che quello del Psaut si sentirebbero più protetti da eventuali aggressioni”.

Secondo il Saues le auto mediche andrebbero assegnate al servizio di Continuità Assistenziale nei turni notturni e festivi anche per evitare di dover impegnare oltremodo i medici di emergenza territoriale con interventi di codici- colore di minore gravità.