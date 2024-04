15 italiani su 100 hanno provato il digiuno intermittente

ROMA (ITALPRESS) – Da un pò di tempo, in tema di diete e alimentazione, si parla sempre più spesso e si sta diffondendo tra la popolazione la pratica del «digiuno intermittente». Una strategia alimentare programmata che alterna il digiuno ad un’alimentazione controllata, con l’obiettivo di perdere preso o controllare e trattare alcune patologie (colesterolo alto, glicemia alta, ecc.) Nel complesso, secondo un sondaggio di Euromedia Research, 8 italiani su 10 dichiarano di essere a conoscenza o di aver anche solo sentito parlare del digiuno a intermittenza. Ad essere maggiormente informati sull’argomento risultano essere le donne e le fasce di popolazione adulte che vanno dai 25 ai 64 anni. Da un punto di vista pratico, sono poco più del 15% gli italiani che dichiarano di aver provato questo regime alimentare e, anche in questo caso, la maggior diffusione si registra tra la popolazione femminile, con 1 donna su 5 che dichiara di aver provato questa tipologia di dieta. I risultati tra coloro che hanno provato questa strategia alimentare sembrano essere apprezzati e quasi 2 su 3 si dichiarano soddisfatti dei risultati ottenuti finora.

Dati Euromedia Research per Porta a Porta – Sondaggio realizzato il 27/03/2024 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

