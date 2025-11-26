1,8 mln di euro per un Renoir: ritrae il figlio Jean, futuro regista

Il quadro in una collezione privata era sconosciuto

Milano, 26 nov. (askanews) – Un quadro finora mai visto dal pubblico, esposto o venduto del pittore impressionista Auguste Renoir è stato battuto all’asta a Parigi per 1,8 milioni di euro.”Questo quadro è un capolavoro – spiega Christophe Joron-Derem – Innanzitutto, come avrete notato, è un capolavoro di intimità. Il pittore Pierre-Auguste Renoir ha voluto mostrare tutta l’intimità che c’è tra Gabrielle, la sua tata, Gabrielle Renard, molto famosa, che è stata modella per Renoir più di 200 volte, e Jean Renoir, che è diventato il grande regista che tutti conoscono, ovviamente”. Suo figlio.Il dipinto, intitolato “Il bambino e i suoi giocattoli – Gabrielle e il figlio dell’artista, Jean”, è di 54×65 cm, realizzato a olio e in perfette condizioni. Dipinto tra il 1890 e il 1895 ed è stato conservato da Jeanne Baudot, unica allieva e amica intima del maestro, fino alla sua morte, nel 1957, nella sua casa di Louveciennes (regione parigina), dove Auguste Renoir aveva installato il suo studio. Poi è passato in mano agli eredi e infine venduto.