“1998”, Coez torna alle radici. Ecco i singoli pronti a dominare radio e playlist estive

di Francesca Meglio

Anche questo venerdì si apre con una raffica di novità discografiche, in cui a dominare la scena sono soprattutto le uscite italiane. In primo piano Coez, che torna sulle scene con il suo nuovo album “1998”, un lavoro che segna un punto di ritorno alle radici, sia musicali che personali, richiamando le origini e forse anche una certa nostalgia generazionale. Il progetto promette di essere un viaggio sonoro tra passato e presente, mescolando l’anima urban e cantautorale che ha sempre contraddistinto Coez.

Nel frattempo, entra nel vivo la corsa alla hit dell’estate 2025, con una serie di singoli pronti a dominare radio e playlist.

Tra questi spicca “Dèsolée” di Anna, un brano che conferma la forza del suo stile: diretto, riconoscibile, a metà tra rap e pop, con barre affilate e una produzione dal respiro internazionale.

Subito dopo troviamo la collaborazione ad alto tasso di energia tra Capo Plaza, Bresh e Tony Effe, che firmano “Non basta mai”: una traccia urban potente, costruita su una base coinvolgente e linee vocali pensate per il grande pubblico.

Chiude il trittico estivo “Sto bene al mare” di Marco Mengoni, che si affianca a Rkomi e Sayf in un brano leggero e luminoso, nato per accompagnare l’estate con stile, leggerezza e un tocco di malinconia.

Accanto alle uscite urban, questo venerdì segna anche il ritorno di due delle voci femminili più amate dal pubblico italiano: Elisa e Alessandra Amoroso.

La cantautrice triestina pubblica “Sesso debole”, un brano dal titolo provocatorio ma dal contenuto profondo, che riflette con eleganza e forza sull’identità femminile e sul ruolo della donna nella società contemporanea. Con la sua consueta intensità vocale, Elisa continua a mescolare cantautorato e sperimentazione, offrendo una traccia d’impatto tanto nel messaggio quanto nella melodia.

Al suo fianco, Alessandra Amoroso torna con un nuovo album in studio, a distanza di 4 anni dal suo ultimo progetto, dal titolo “Io non sarei”.

All’interno del disco emerge una Alessandra più consapevole e centrata, che ha smesso di inseguire modelli irrealistici per imparare a stare nel presente, accettando le imperfezioni e il cambiamento. È un racconto di crescita personale, fatto di suoni e parole che riflettono il desiderio di autenticità e la volontà di abbracciare la vita così com’è – complessa, imprevedibile, ma anche profondamente vera.

Sul fronte internazionale, riflettori puntati su due release di spessore.

Dalla scena alternativa ispano-portoricana arriva “Se Amaba Así”, il secondo album del duo Buscabulla, pubblicato per Domino Records. Il disco mescola influenze tropicali, elettronica e introspezione, con testi che parlano di amore, crisi e rinascita, nati da un vissuto personale intenso e doloroso, trasformato in forza creativa.

Infine, Zara Larsson inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con “Midnight Sun”, il singolo che dà anche il titolo al suo quarto album in studio. Il brano si muove tra pop epico e sensualità nordica, confermando la sua capacità di evolversi pur restando fedele a una scrittura accattivante e a una produzione impeccabile.