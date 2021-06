2 Giugno: Ascanio Celestini, ‘sia Festa della Costituzione, ingombranti le Forze Armate’**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – La ricorrenza del 2 Giugno dovrebbe diventare soprattutto la Festa della Costituzione alla luce del fatto che la nostra Carta ha rappresentato un elemento di unità e di pacificazione. E’ il significato che, secondo l’attore e regista Ascanio Celestini, dovrebbe acquisire la Festa della Repubblica celebrata ieri. Una giornata nella quale, per il secondo anno di seguito, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stata realizzata la sfilata militare lungo via dei Fori Imperiali. Una mancanza che Celestini non ha rimpianto tanto che considera “ingombrante” la presenza delle Forze Armate per la Festa della Repubblica.