2 giugno: Baffi (Italia Viva), ‘grazie a Mattarella per parole unità, felice sia a Codogno’

Milano, 2 giu. (Adnkronos) – “E’ particolarmente significativo il fatto che il Presidente Sergio Mattarella abbia scelto di celebrare il 2 Giugno, data fondativa della Repubblica, proprio a Codogno. Come cittadina orgogliosamente codognese sono felice che il nostro Presidente abbia voluto, in tal modo, rendere un tributo, innanzitutto simbolico, al primo Comune coinvolto e, per questo motivo, divenuto anche il più tragicamente famoso, nostro malgrado. Per questo tributo, quindi, io dico ‘Grazie, Presidente’. Grazie per essere vicino alla nostra comunità”. Così Patrizia Baffi, consigliere lombarda e presidente della Commissione inchiesta Covid19 – Regione Lombardia.