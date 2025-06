2 giugno, Cap. Candelli (Carabinieri): ogni giorno tuteliamo sicurezza

Roma, 2 giu. (askanews) – “Il 2 giugno è la festa nazionale per eccellenza, il simbolo della coesione tra tutte le componenti dello Stato che operano quotidianamente per la salvaguardia della sicurezza pubblica in Patria e all’estero con grande senso del dovere e professionalità”. Lo dice ad askanews il Capitano dei Carabinieri Alice Candelli, comandante Nucleo Operativo Roma Montesacro, testimonial per la Festa del 2 giugno.

“In particolare il sistema difesa si compone di svariate figure istituzionali – prosegue – che quotidianamente si impegnano per poter garantire il benessere della collettività. Abbiamo circa 7 mila uomini impiegati in Patria a concorso con le varie forze di polizia per poter tutelare la sicurezza pubblica, e circa 7.200 uomini impiegati all’estero in teatri operativi che spaziano dall’Africa al Medio Oriente al confine europeo orientale per poter tutelare la pace”.