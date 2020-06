2 giugno, centrodestra in piazza a Roma

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Per Salvini “è comprensibile la rabbia, ma dobbiamo costruire un percorso che porti l’Italia lontano senza dover aspettare aiuti esterni che tanto non arrivano”. Per Giorgia Meloni “a dover affrontare la crisi economica debba essere un governo scelto dai cittadini”. Per Tajani serve “una grande strategia per il Paese che deve essere costruita in Parlamento da tutte le forze politiche”. Da Piazza del Popolo i leader del centrodestra guardano avanti. E’ ripartito, dalla strada, l’attacco al governo giallorosso, che i tre leader dell’opposizione accusano in coro, ritenendolo incapace di gestire la crisi ().