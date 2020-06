Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Insulti al Presidente della Repubblica, offese al presidente del Consiglio, assembramenti, saluti fascisti. Fatti deprecabili che diventano gravi e inaccettabili nel momento in cui dal centrodestra fino a questo momento non è giunta una sola parola: nessuna presa di distanza o di condanna”. Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.