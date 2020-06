2 Giugno, de Magistris alla cerimonia dell’alzabandiera: Tentazione di dare fascia tricolore al prefetto

“Oggi ci mettiamo la fascia tricolore, ma la tentazione che ho è di darla al prefetto”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Plebiscito in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. Commentando l’appello all’unità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, de Magistris ha detto: “Non posso che essere d’accordo, ci vuole unità fondata sull’armonia, sulla coesione, senza rancori e discriminazioni. Ma – ha aggiunto – noi sindaci uniti lo abbiamo detto al Governo e il presidente del Consiglio ci ha dato ragione: senza mettere al centro il popolo, e quindi i rappresentanti territoriali, i sindaci, il Paese non riparte e si rischia di andare verso caos e conflitto. Noi siamo gli unici che possono fare un lavoro di mediazione sociale forte ed evitare che l’esasperazione diventi rabbia, che la rabbia diventi conflitto, che il conflitto diventi ordine pubblico, che l’ordine pubblico diventi questione criminale. Non abbiamo molto tempo, il Governo acceleri perché, l’ho detto anche al ministro dell’Interno, oggi ci mettiamo la fascia tricolore, ma la tentazione che ho è di darla al prefetto”, ha concluso de Magistris.