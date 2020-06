Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Le offese arrivate al Presidente della Repubblica nel giorno della festa del 2 giugno da certa destra scesa in piazza oggi, sono indegne e qualificano negativamente sia gli autori sia chi non prende le distanze tra gli organizzatori. Il Paese ha bisogno di coesione e serietà”. Lo scrive su twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.