2 giugno: domani Mattarella a Codogno, stasera concerto al Quirinale per vittime coronavirus (2)

(Adnkronos) – Domani, con una scelta di notevole valore simbolico, il Presidente della Repubblica, alle 11, sarà a Codogno, la cittadina colpita per prima dal Coronavirus, dove sono previsti una visita in comune, l’incontro con le autorità locali e, intorno alle 11.30, un indirizzo di saluto. Eventi che naturalmente, a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, non potranno essere seguiti dalla stampa secondo le modalità tradizionali.