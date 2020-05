2 giugno: Festa Repubblica a Montecitorio con Rai, ministero Istruzione e Scala

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – In occasione della Festa della Repubblica la Camera dei deputati organizza l’evento ‘2 Giugno a Montecitorio’, a cura di Rai Parlamento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sulla webtv della Camera martedì 2 giugno alle ore 15.40. Un’iniziativa, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e il Teatro alla Scala di Milano e con la partecipazione di Sonia Bergamasco e Francesco Montanari, realizzata in modo diffuso e a distanza, considerato il particolare momento che il Paese sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.