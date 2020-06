2 Giugno: Fico, ‘Parlamento accetti sfide, ridisegni futuro Paese’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Il Parlamento italiano è il luogo centrale della nostra democrazia. Le sfide che avremo da qui a breve saranno tante: tra poco, per esempio, chiuderemo il decreto scuola, ma il punto fondamentale è che il Parlamento deve essere un’istituzione culturale, un’istituzione pensante, perché in un momento di così grave difficoltà deve poter ridisegnare il Paese che verrà, quindi deve accettare le sfide future, insieme a tutte le categorie sociali del Paese e ridisegnare ciò che sarà, il futuro per non subirlo, lo dobbiamo gestire. È così che si fa un nuovo Paese”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati realizzata da Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, e trasmessa su Rai1 in occasione della Festa nazionale della Repubblica.