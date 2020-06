2 Giugno: Fico, ‘ripartenza da scuola e sanità, da lì ricostruiamo Paese’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Oggi un grande ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari. Dopo il ringraziamento, però, ci sono le azioni importanti da mettere in campo soprattutto su due fronti, che per me, rappresentano in modo forte la nostra Costituzione: il fronte della scuola pubblica e il fronte della sanità pubblica. È lì che si deve investire, è lì che ci può essere una ripartenza, è lì che dobbiamo ricostruire il nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati realizzata da Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, e trasmessa su Rai1 in occasione della Festa nazionale della Repubblica.