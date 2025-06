2 giugno, Finestra (Polizia Penitenziaria): noi al servizio del Paese

Roma, 2 giu. (askanews) – “Oggi è una grande emozione essere qui presenti alla Parata. La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese perché il nostro lavoro è ispirato ai più alti principi di legalità, di umanità, di rispetto della dignità umana, che sono proprio i pilastri fondamentali dell’architettura democratica della Nazione. È un corpo in piena evoluzione che non dimentica però la sua radice, i suoi compiti istituzionali. Uomini e donne che ogni giorno svolgono un lavoro silente con grande dedizione e resilienza ai disagi quotidiani e che assicurano sicurezza sia all’interno degli Istituti che all’esterno”. Lo dice ad askanews Carmela Finestra, dirigente di Polizia Penitenziaria, corpo presente alla Parata del 2 giugno, ai Fori Imperiali.

“Un corpo – prosegue – che si sta modernizzando puntando alla formazione qualificata, alla specializzazione. In particolare abbiamo recentemente istituito un reparto altamente specializzato, il Gruppo di Intervento Operativo, che opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, chiamato a intervenire in caso di emergenze penitenziarie che non sono altrimenti fronteggiabili. C’è poi l’istituzione di una nuova figura, la figura del negoziatore, per mediare ed evitare che ci sia una fase di escalation, per trovare una soluzione a tutela dell’incolumità degli operatori e delle persone recluse. Un Corpo unico – conclude la dirigente – oggi sempre più presente tra le strade e nelle piazze, vicino ai cittadini”.