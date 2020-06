Milano, 1 giu. (Adnkronos) – “Domani sarò al fianco del presidente Mattarella durante la sua visita a Codogno in occasione della Festa della Repubblica. Come prima cosa gli dirò: ‘Grazie’. Grazie per l’altissima scelta simbolica di venire in Lombardia, dove il virus ha colpito nella forma più violenta, per celebrare questo momento di unità nazionale”. Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.