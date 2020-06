2 giugno: M5S, ‘da centrodestra sfregio a Repubblica, offesi italiani’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Il sentimento di unità oggi è stato cancellato dalle immagini di una piazza vergognosamente strumentalizzata dal centrodestra con Salvini, Meloni e Tajani:nel giorno in cui dovremmo tutti celebrare l’unità e la Repubblica, nel giorno in cui il Presidente (ancora una volta con una pazienza infinita), richiama tutti alla collaborazione, all’unità e alla responsabilità, perché non è ancora un vecchio ricordo sbiadito quello che abbiamo vissuto, non è tutto alle spalle, dobbiamo rialzarci insieme, si consuma in quella piazza uno sfregio istituzionale, uno sfregio alla Repubblica, uno sfregio al popolo italiano da parte dei soliti noti”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sul suo profilo facebook la deputata del MoVimento 5 Stelle, Anna Macina.