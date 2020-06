Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Questi vuoti sono ferite che possiamo tentar di curare soltanto con il ricordo. Ricordando nomi, volti, storie. Uno per uno. Occorrerà pensare a un modo efficace e comune per raccogliere e custodire questo ricordo e per rappresentare il pensiero di omaggio dell’Italia per le vittime di questa epidemia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivando a Codogno per le celebrazioni della Festa del 2 Giugno.