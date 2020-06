2 giugno: Mattarella a Codogno depone corona di fiori per vittime coronavirus

Milano, 2 giu. (Adnkronos) – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori, all’interno del cimitero monumentale di Codogno, per ricordare tutte le vittime del coronavirus, nella città diventata il simbolo dell’emergenza, la prima zona rossa d’Italia. E’ l’ultimo atto della visita del Presidente della Repubblica alla piccola cittadina in provincia di Lodi dove il 21 febbraio è stato riscontrato il primo caso di positività al Covid 19. I cittadini hanno applaudito a lungo il presidente Mattarella che ha scelto Codogno per celebrare la Festa della Repubblica.