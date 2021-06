2 giugno: Mattarella, ‘Paese non è fermo, cambiamento è in atto, nuove priorità’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Qualcuno, a volte, manifesta l’impressione che” lo “spirito, che animò i costruttori di allora, sia andato smarrito. Che il Paese si sia fermato, imbrigliato da inerzie e pigrizie, bloccato da rendite di posizione, dall’illusione di poter sopravvivere seguendo la logica emergenziale del ‘giorno per giorno’. Il Paese non è fermo. Affiora talvolta la tentazione di rinchiudersi nel presente, trascurando il futuro. Ma non può essere così”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale in occasione delle celebrazioni per il 75/mo anniversario della Repubblica”.