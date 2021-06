2 giugno: Mattarella, ‘Repubblica è storia di democrazia ben radicata e di successo’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Alcune storture hanno cause antiche, e richiedono impegno serio per rimuoverle. Ma la storia repubblicana è tutt’altro che una sequela di insuccessi: è la storia di una democrazia ben radicata e di successo”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale in occasione delle celebrazioni per il 75/mo anniversario della Repubblica.