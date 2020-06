Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Apprendo dalla stampa degli insulti vergognosi rivolti da un manifestante al Presidente della Repubblica Mattarella. Parola offensive che Fdi condanna senza se e senza ma, che non condividiamo in nessun modo e dalle quali prendiamo fermamente le distanze”. Lo scrive in un tweet la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.