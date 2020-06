2 giugno: Mulé (Fi), ‘bene appello Mattarella a unità, ma governo lo ignorerà’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Condivisibili le parole del presidente Mattarella che invitano all’unità e alla coesione, il problema è che da domani nessuno al governo le metterà in pratica. Forza Italia chiede da tempo di essere ascoltata, della serie: non ci offrite solo un caffè a Palazzo Chigi, prendete in considerazione ciò che il centrodestra ha raccolto parlando con categorie e cittadini. Ad esempio sono stato il primo a presentare la proposta di legge per istituire la giornata nazionale per le vittime di Covid, non ho piantato nessuna bandierina ideologica e mi sono seduto al tavolo con gli altri partiti, Pd e 5stelle, arrivati un mese dopo. Questo è lo spirito con cui si dovrebbe governare il Paese ora”. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a ‘L’Aria che tira’ su la7.