2 giugno, Scianelli (Aeronautica): difendiamo cieli 365 giorni l’anno

Roma, 2 giu. (askanews) – “La festa del 2 giugno è una occasione per dimostrare quello che l’Aeronautica Militare compie 365 giorni all’anno, ovvero la difesa dei cieli italiani, dell’Alleanza Atlantica, il trasporto sanitario d’urgenza, la ricerca e soccorso in caso di emergenza e calamità e anche la sorveglianza con gli aerei a pilotaggio remoto”. Lo ha detto ad askanews il maggiore Michele Sciannelli, pilota dell’Aeronautica Militare, in occasione della festa del 2 giugno per la Rivista Militare ai Fori Imperiali.