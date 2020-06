Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Da alcuni manifestanti capeggiati da Salvini e Meloni oggi sono arrivate ignobili e gravissime ingiurie e offese contro il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che hanno tirato in ballo anche il fratello Piersanti, ucciso dalla mafia, come documentato dal sito web Globalist”. E’ quanto scrive in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle, Francesco Silvestri.