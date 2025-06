2 giugno, Veri (Marina Militare): lavoriamo in ogni angolo del Globo

Roma, 2 giu. (askanews) – “Per noi la Festa del 2 giugno è un grande onore e una emozione particolare festeggiare la Repubblica. Noi, per 365 giorni all’anno, lavoriamo per la difesa e la sicurezza della Repubblica e per i suoi cittadini. Quale componente marittima della Difesa abbiamo operato nel corso degli ultimi anni, soprattutto nel 2024, in tutti e quattro i quadranti del globo, dal Golfo di Guinea al Mare del Nord, dall’Artico al Mediterraneo, fino a Mar Rosso e Indo-pacifico, senza dimenticare il tour mondiale della nave Vespucci, dopo circa due anni fuori dal contesto nazionale”. Lo ha sottolineato il Tenente di Vascello Alessandro Veri, della Marina Militare, nel corso della Rivista Militare del 2 giugno ai Fori Imperiali.