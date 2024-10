20 anni Riforma Società di capitali, Vietti: bilancio positivo

Il commento del presidente Fondazione Iniziativa Europa

Roma, 30 ott. (askanews) -“La riforma delle società commerciali compie vent’anni ed è una buona occasione per fare un bilancio. Credo si possa dire che il bilancio è positivo. Abbiamo offerto agli imprenditori italiani uno strumentario giuridico più agile, più flessibile, più idoneo per perseguire meglio i propri interessi economici. Il mercato ha risposto bene nonostante tutte le traversie che il sistema economico ha vissuto in questi due decenni. L’apparato che abbiamo messo in campo ha tenuto e anche la giurisprudenza ha dato un riscontro positivo del nostro intervento riformatore”.Lo ha detto Michele Vietti, Presidente della Fondazione Iniziativa Europa, nel corso della presentazione del suo libro “La società di capitali a vent’anni della riforma VIETTI” che si è tenuta presso la S.N.M.S. Cesare Pozzo e a cui hanno partecipato Andrea Giuseppe Tiberti, presidente S.N.M.S Cesare Pozzo – Ets, Antonio Salvi, Presidente Finanza Aziendale Unito, Roberto Ulissi, Director Affari societari e Governance di Eni. Ha moderato l’avvocato Luigi Cameriero.