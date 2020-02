2020: Grandi tecnologie per piccole imprese

di Francesco Bellofatto

In che modo i progressi tecnologici influenzeranno la piccola impresa nel 2020? Dalla costruzione della fiducia al miglioramento dell’esperienza del cliente, gli strumenti tecnologici consentiranno alle organizzazioni anche più snelle di rimanere produttive e competitive. Secondo Spiceworks, rete professionale Usa per l’industria informatica, l’88% delle aziende prevede che i budget IT crescano o rimangano stabili nei prossimi 12 mesi. In particolare, le aziende con meno di 100 dipendenti designeranno il 35% all’hardware, il 31% al software, il 22% ai servizi ospitati e basati su cloud e l’11% ai servizi gestiti.

Quali sono le tendenze tecnologiche che potranno aiutare le piccole e medie aziende a implementare soluzioni agili? Vediamo, in sintesi, le dodici indicazioni di coxblue.com, content hub di business marketing, lead generation, start-up funding, leadership training e small business management.

1. Esperienza mobile completa: per rimanere competitivi il sito web deve essere accessibile e ottimizzato per i dispositivi mobili. I clienti saranno portati ad utilizzare sempre più lo smartphone per pagamenti e le aziende fanno sempre più leva sul marketing mobile nei negozi per soddisfare le esigenze dei consumatori.

2. Intelligenza artificiale come servizio: i servizi di terze parti consentiranno alle aziende di esternalizzare le attività con un aumento della produttività.

3. Investimenti nell’automazione: gli strumenti moderni forniscono integrazioni con i software esistenti. Anche le aziende meno esperte potranno adottare l’automazione nei settori della contabilità, gestione dati, mail marketing, assistenza clienti.

4. Analisi dei dati: secondo Deloitte, “I servizi cognitivi basati sul cloud stanno aumentando l’adozione riducendo gli investimenti e le competenze necessarie per iniziare”. Invece di utilizzare i dati per informare i piani di marketing e vendite, un numero maggiore di piccole imprese utilizzerà la tecnologia per informare la propria strategia a livello più dettagliato..

5. Social media: la rete rimane fondamentale per i consumatori. Chi riesce a fornire valore e ad aumentare la fiducia supera la concorrenza. I modi per farlo includono la condivisione delle interazioni con i clienti, la valorizzazione dei dipendenti e la creazione di comunità online. Inoltre il servizio clienti su piattaforme social cresce. Il 45% dei consumatori si rivolge ai social media e le PMI che supportano i clienti attraverso i canali social sviluppano fiducia migliorando la visibilità del marchio.

6. Strumenti di collaborazione: un numero sempre maggiore di piccole imprese si affida a una forza lavoro remota per ampliare la propria attività. Il software di collaborazione diventa vitale, collegando il personale interno con i fornitori di tutto il mondo, aumentando la produttività.

7. Risorse umane: gli strumenti basati sul cloud forniscono dati in tempo reale per il processo decisionale, mentre le app self-service dei dipendenti offrono ai membri del personale un senso di controllo sui propri dati. La tecnologia delle risorse umane crea una migliore esperienza per il reclutamento, l’onboarding, il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti, la formazione continua.

8. Voice e Chatbot: dai sistemi di infotainment alle modifiche dell’algoritmo che favoriscono un approccio incentrato sul cliente rispetto alle parole chiave, un numero maggiore di piccole imprese si rivolge alle tecnologie che orientano il loro sito Web in base alle esigenze specifiche dell’utente. Un tono di conversazione con parole chiave intrecciate naturali batte il contenuto soffice e pieno di parole chiave; inoltre l’importanza dell’esperienza utente porta a contenuti intuitivi e chatbot di intelligenza artificiale che risolvono i problemi quotidiani.

9. Recensioni degli utenti: i dati dei clienti forniscono prove sociali insieme alle informazioni sui concorrenti e alle parole chiave utilizzate. Le tecnologie aiutano i le piccole imprese a raccogliere più dati che aiutano a ideare nuovi prodotti, implementare l’assistenza clienti e produrre contenuti migliori.

10. Blockchain: le piccole imprese possono ricorrere alla blockchain per aiutare a proteggere le transazioni sensibili, attraverso contratti intelligenti per la finanza e il settore immobiliare e l’assistenza nella gestione della catena di approvvigionamento.

11. Servizi gestiti: monitoraggio 24/7, maggiore sicurezza e resilienza dei dati e scalabilità per ottimizzare la crescita dell’azienda.

12. Telefono VoIP Business: con la configurazione del telefono sul cloud, l’intera azienda avrà un unico, avanzato sistema telefonico con vantaggi in termini di sicurezza, accessibilità, costi inferiori, registrazione delle chiamate, trascrizione della posta vocale, affidabilità, segreteria virtuale.

(fonte www.coxblue.com)