(Adnkronos) – 20 gennaio – Sì dalla Giunta delle Immunità del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il blocco della nave Gregoretti. La maggioranza non partecipa al voto per polemica contro il mancato rinvio della seduta, mentre la Lega dice sì al processo per il suo leader. La parola passa all’Aula per il via libero definitivo.