2023 anno delle competenze? Come raggiungere gli obiettivi UE

Per l’Unione Europea il 2023 sarà l’anno dedicato alle competenze. Quelle da raggiungere, quelle da potenziare, quelle da costruire affinché i sistemi imprenditoriali di tutti i Paesi membri diventino un bacino condiviso di conoscenze e innovazione.

Gli obiettivi, per il 2030, sono piuttosto ambiziosi, e riguardano il potenziamento complessivo di tre fattori determinanti per le aziende:

competitività

partecipazione

talento

Ma quali sono i possibili strumenti che le aziende italiane possono usare per raggiungere gli obiettivi previsti? Di questo parla L’incentivo del Lunedì di questa settimana.

La corsa verso le competenze

In attesa che il prossimo 6 febbraio arrivi l’ok definitivo della Commissione Ue su tutto il capitolo occupazione e affari sociali, le linee guida da qui al 2030 sono già ben chiare. Sono 4, infatti, gli obiettivi fissati dall’UE:

promuovere investimenti nella formazione più consistenti, più efficaci e inclusivi;

garantire competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro, attraverso una stretta collaborazione con le parti sociali e le imprese;

conciliare le aspirazioni e le competenze delle persone con le opportunità offerte dal mercato del lavoro, in particolare per le transizioni verde e digitale e la ripresa economica;

coinvolgere più donne e giovani che non lavorano e non frequentano un percorso scolastico o formativo;

agevolare la mobilità e il riconoscimento delle qualifiche per attrarre da Paesi terzi persone con le competenze necessarie all’Unione europea.

Ma quali sono i numeri di partenza? La situazione è particolarmente problematica, e lo dimostrano le statistiche recentemente diffuse da Eurostat, in base alle quali:

solo il 37% degli adulti ha l’abitudine di seguire corsi di formazione

quattro cittadini europei su dieci non dispongono delle skills digitali di base

e il 77% delle aziende dell’Ue dichiara di avere difficoltà a trovare lavoratori con le skills necessarie

Gli strumenti per le aziende italiane

Lo strumento nazionale più vicino alle richieste europee è, senza dubbio, il Fondo Nuove Competenze. Che proprio in questa nuova annualità ha ampliato i propri ambiti formativi, che non saranno più solo digital, ma anche green.

I progetti formativi legati a FNC prevedono, infatti, due percorsi dettagliati di potenziamento delle competenze digitali e sulla sostenibilità ambientale delle aziende.

Nello specifico, le competenze digitali da potenziare con FNC hanno due livelli di approfondimento:

uno base , come previsto dall’atlante DigComp 2.1

e un secondo, di livello avanzato , legato alle competenze norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0»

Per quanto riguarda, invece, le competenze in tema di sostenibilità, i parametri europei messi a riferimento per FNC è la classificazione ESCO.

Maggiori info: https://www.timevision.it/fondo-nuove-competenze/