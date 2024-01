2024, Sud “vita nuova” oppure come sempre?

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Nel settimo secolo avanti Cristo ci pensò Esiodo, osservatore dello scorrere del tempo, a descrivere, con il libro “Le opere e i giorni”, il ciclo delle stagioni e i lavori cui attendere. I latini, con spirito più mercantile e una tempistica non aggirabile, parlarono di “calendario” come “libro dei conti”. Dal medioevo in poi, gli occhi si fissarono su un registro in cui venivano segnati debiti, crediti e scadenze. Oggi questa scansione di tempi e atti “così ragionieristici”, ci appaiono fastidiosi. Da alcuni anni i calendari ai muri delle nostre case sono quasi scomparsi. Sui nostri tavoli da lavoro non compaiono quasi più agende cartacee a ricordarci, come ammonimento, che “scripta manent” con gli impegni che ne sarebbero conseguiti. Anche se tutto è ora demandato a telefonini e computer, ogni foglio che stacchiamo dal calendario, virtuale o materiale, non ci dispensa dal valutare avanzamenti o regressioni quotidiane.

IL MEZZOGIORNO ARRETRA. E’ la Svimez (Associazione Sviluppo e Industria Meridionale) presieduta da Adriano Giannòla, il nostro “calendario” che ci srotola il conto di quanto ogni anno avanziamo come 8 regioni, e di quanto regrediamo nel divario Nord-Sud che si allarga sensibilmente, in modo incessante. Ineludibile è il Pil (prodotto interno lordo) definito, allusivamente, “il sudore del mondo”: principale indicatore della salute del nostro sistema economico per produzione e vendita di beni, investimenti ed export. Solo dopo i 40 anni della Cassa per il Mezzogiorno (fino al 1982), il Pil meridionale ebbe una impennata sorprendente. Da allora percentuali molto basse. Nel post Covid, con il “rimbalzo” avutosi, si ebbe il 6,8 al Nord e il 5 per cento al Sud. Dati inquietanti per la povertà (su 2 milioni di famiglie indigenti,775 mila sono al Sud); per il lavoro (5,8 i disoccupati al Nord,16 per cento al Sud con il 15 per cento di lavoratori sottopagati). Devastante il 36 per cento di giovani a braccia incrociate: uno su 3 senza studio, formazione, lavoro. L’emigrazione forzata piaga priva di alternative. Ora le università Campane hanno un nuovo presidente: Antonio Garofalo, rettore della Parthenope. Nella nostra regione, dice, i giovani sono il 17,1 per cento rispetto al 15 della media nazionale. ”Occorre progettare un futuro il migliore”.

PIU’ SOLDI CHE PROGETTI. Allo storico divario Nord-Sud si è sempre aggiunto un divario tutto proprio delle 8 Regioni meridionali: quello tra i molti soldi pervenuti (Governo, Europa) e i progetti realizzati. Dal 1950 al 1992 il combinato Cassa per il Mezzogiorno-Agen Sud (Intervento straordinario) ha mobilitato oltre 82 mila 500 miliardi di lire. Dal 1964 al 1993 si sono alternati, a Palazzo Chigi, una ventina di Ministri per il Mezzogiorno (in gran parte meridionali). E’ ipotizzabile che abbiano pensato a tutto tranne che al Sud? Ora c’è un’altra “pioggia” di risorse che può bagnare in modo significativo i mesi del nuovo anno sempre che le amministrazioni locali elaborino progetti approvabili da parte delle Commissioni di controllo. Ci sono 2 acronimi -Pnrr e Zes- che avvicinerebbero l’auspicato sviluppo. Per le attività possibili, tempo fino al 2026.

PIANO NAZIONALE DI RESISTENZA E RESILIENZA. Chiamato anche Recovery Plan, l’Europa è riuscita a rastrellare molti miliardi. L’Italia se ne vede assegnati (per 6 missioni,83 riforme e 134 investimenti) 194,4 cui si aggiungono altri 43,5 come Piano complementare e Progetto coesione territoriale. Proprio alla fine del 2023 il Governo ha incassato la quinta rata di 20,5 miliardi. Il 40 per cento delle risorse complessive (82 miliardi) ha preso la strada del Sud. “Una quota che rappresenta un’opportunità unica di sviluppo”, si è subito detto. Nello stesso tempo, però, anche la domanda: ma il Sud saprà sfruttare questa occasione o i poteri locali continueranno a girare a vuoto intorno a se stessi?

ZONA UNICA A ECONOMIA SPECIALE. Le Zone, individuali, esistevano dal 2018, ma poco potevano realizzare a volte in conflitto tra loro. Ora una sola Zes per le 8 regioni meridionali. Una svolta programmatica che mette a prova capacità tecniche e manageriali. Economia e infrastrutture attendono. In Campania già pronti 500 milioni per investimenti. Cari amministratori, direbbe Dante, ”qui si parrà la vostra nobilitate”.