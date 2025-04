25 aprile, Calenda: da Meloni parole inequivocabili e appropriate

Roma, 25 apr. (askanews) – “Penso che questa dichiarazione di Giorgia Meloni sia inequivocabile e appropriata e che ciò vada riconosciuto per ricostruire, se davvero lo si vuole, un clima di confronto, anche duro, ma non di sterile scontro settario e ideologico”. Lo scrive su X il senatore e leader di Azione Carlo Calenda riferendosi alle parole usate dalla premier in una nota diffusa stamane da Palazzo Chigi in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

“In questa giornata, la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana”, aveva dichiarato la presidente del Consiglio.