25 aprile, La Russa: Liberazione data che vorrei sempre più di tutti

Roma, 24 apr. (askanews) – “Su richiesta di alcuni gruppi ma con la condivisione di tutti i gruppi parlamentari, innoviamo aprendo l’aula del Senato a una ufficiale celebrazione del 25 aprile e io lo faccio molto volentieri”. Lo ha detto in aula a palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aprendo la celebrazione per l’80mo della Liberazione, spiegando di voler dare “una parola di memoria, di apprezzamento, di ricordo, di celebrazione soprattutto di questa data”.

L’anniversario “della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e della sconfitta nel fascismo”, ha sottolineato La Russa, “è una giornata importante nel solco degli ideali di democrazia, dialogo, comprensione e rispetto reciproco che sono scolpiti in Costituzione e che sono il cardine della nostra comunità nazionale. Ed è proprio l’adesione alla prima parte della Costituzione nella quale i valori in positivo sono non solo delineati e scolpiti ma condivisi senza reticenza da tutti coloro, nessuno escluso, che siedono in quest’aula, e che io sono convinto sono ormai nel cuore di tutti gli italiani, è il miglior modo per celebrare una data che vorrei fosse sempre più data di tutti”.