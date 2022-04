25 Aprile, Manfredi: Da Mattarella scelta importante celebrare ad Acerra

“E’ molto importante perché i principi democratici e di difesa della liberta’ non sono una prerogativa solo del Nord Italia ma di tutto il Paese e il Sud e la Campania hanno dato un contributo straordinario”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di celebrare oggi l’anniversario della Liberazione ad Acerra. Manfredi ha sottolineato che “le Quattro Giornate di Napoli, i fatti di Acerra e tanti altri episodi dimenticati che abbiamo in Campania e in tutto il Sud d’Italia dimostrano che c’e’ stata una resistenza di popolo”.