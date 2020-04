25 Aprile, Napolitano: Risolleviamoci come quando costruimmo un Paese libero

“Il nostro Paese vive questo 75° anniversario della Liberazione in un momento particolarmente difficile e drammatico: l’epidemia ci costringe a restare rinchiusi in casa, a non poter lavorare e commerciare, a non frequentare scuole e università. E tutti temiamo un futuro incerto, più difficile e preoccupante”. Lo scrive Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, in un intervento sul ‘Corriere della Sera’. “Questa esperienza mi ricorda, in forme certo diverse, quella che vissi da giovane a Napoli durante la guerra e l’occupazione nazifascista. Eppure allora l’Italia riuscì a risollevarsi dalle macerie, a rinascere come Repubblica libera e democratica, – evidenzia Napolitano – a intraprendere un fecondo cammino di espansione economica, crescita civile e progresso sociale. Ci riuscimmo con grandi, tenaci sforzi di tutti gli italiani e con l’aiuto dei nostri alleati”. “Penso che anche oggi possiamo farcela, possiamo far ripartire l’economia, contrastare i rischi di nuove e diffuse povertà, riprendere la nostra vita sociale. E lo possiamo fare assieme, contando sulla dovuta e necessaria solidarietà dell’Europa e sul contributo vitale delle nostre istituzioni democratiche, dal Governo al Parlamento, dalle regioni agli enti locali, e con il fermo sostegno del Presidente della Repubblica, che ci richiama tutti a un impegno solidale e comune. Questo è – conclude Napolitano – nel ricordo delle vittime del coronavirus e con riconoscenza per chi lo ha contrastato e lo combatte ogni giorno, l’augurio che con le mie pur fragili forze mi sento di rivolgere per il 25 aprile 2020”.