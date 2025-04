25 aprile, Schlein: grande partecipazione, è l’Italia antifascista

Roma, 25 apr. (askanews) – “C’è una partecipazione straordinaria. Riusciamo ancora a commuoverci per il fatto che questa è l’Italia antifascista che si ritrova a festeggiare la liberazione dall’oppressione nazista e fascista, la conquistata libertà, sapendo che quel sacrificio di staffette partigiane che hanno dato la vita per la nostra libertà e per la nostra Costituzione oggi vale il nostro impegno ad attuare ogni giorno quella Costituzione, che per tanti non è ancora concreta realtà. Penso al diritto al lavoro, al lavoro dignitoso, alla sicurezza sul lavoro, alla cura delle persone, ai salari…”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, intercettata dalle telecamere di Tagadà (La7) durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, per gli 80 anni della Liberazione.

“Ci sono tante cose ancora da fare. Per questo è così bello avere una spinta popolare così forte oggi che dica ora e sempre resistenza, via l’Italia antifascista”, ha concluso Schlein.