Free Now, un anno di corse a Napoli: negli ultimi sei mesi crescita del 54%

Tempo di ricorrenze per Free Now, ex mytaxi, la piattaforma per la mobilità urbana leader d’Europa, che celebra in questi giorni il primo anno di attività a Napoli dove ha registrato un totale di 730.000 km percorsi da utenti che per il 54% sono stranieri. E il servizio continua a crescere: è, infatti, del 74% l’aumento delle corse effettuate negli ultimi 6 mesi. “Siamo molto contenti dell’accoglienza che Napoli ci ha riservato. La città ci ha visto fin da subito come strumento innovativo in grado di portare un servizio di qualità e al passo coi tempi per i passeggeri e di creare lavoro per i tassisti, intercettando nuove fasce di utenti, in particolare quelli provenienti da altri Paesi.” afferma Barbara Covili, General Manager di Free Now Italia. Free Now è, infatti, presente in oltre 100 città di 10 Paesi in Europa e viene usato da 14 milioni di passeggeri che, in “casa” così come all’estero, si affidano al servizio, che permette loro di vivere un’esperienza di viaggio facile e sicura, eliminando le barriere linguistiche e consentendo di chiamare un taxi direttamente nella lingua impostata sul proprio telefono. “Ad un anno di distanz – continua Barbara Covili – possiamo, quindi, dire di essere soddisfatti e di aver fatto molta strada insieme ai 400 tassisti che hanno scelto la nostra piattaforma come strumento di lavoro e ai passeggeri, molti dei quali stranieri, a cui siamo felici di aver fatto conoscere le bellezze del capoluogo campano. I dati ci raccontano la storia di un servizio che ha risposto ad una domanda di mobilità desiderosa di utilizzare lo smartphone anche per muoversi, con una crescita esponenziale negli ultimi 6 mesi (+74%).”

Napoli è una delle sette città italiane in cui, da novembre 2018, è presente Free Now, arrivata dopo Milano (lancio ad aprile 2015), Roma (lancio a maggio 2016) e Torino (lancio a settembre 2017) e prima di Palermo (marzo 2019), Catania (marzo 2019) e Cagliari (aprile 2019). Free Now opera in Italia con una flotta di oltre 5.000 tassisti con regolare licenza. La piattaforma per la mobilità urbana è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. L’iscrizione al servizio per i tassisti è completamente gratuita senza obblighi contrattuali, tasse annuali/mensili o costi di recessione.