2i Aeroporti cede il 49% del capitale: in corsa i fondi Asterion e Caisse de dépôt et placement du Québec

Nella corsa per l’acquisizione del 49 per cento di 2i Aeroporti, sono rimasti in gara solo il fondo spagnolo Asterion e il fondo pensione canadese Caisse de dépôt et placement du Québec. Questa quota di minoranza ha un valore stimato tra i 700 e gli 800 milioni di euro. Le offerte verranno aperte il primo luglio.

2i Aeroporti detiene il 100 per cento di Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Torino-Caselle. Inoltre, possiede la maggioranza di Gesac, responsabile degli aeroporti di Napoli Capodichino e Salerno. La società detiene anche partecipazioni in Sea, che gestisce gli aeroporti di Milano-Linate e Malpensa, e in Trieste Airport.