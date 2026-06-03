30 anni tra innovazione e benessere animale

FORZA10 sostiene la campagna #IONONTIABBANDONO

Rimini, 3 giu. (askanews) – FORZA10 conferma il proprio impegno nella ricerca scientifica e nello sviluppo di soluzioni nutrizionali per cani e gatti, celebrando 30 anni di ricerca, innovazione e specializzazione nel settore in occasione del Congresso SCIVAC di Rimini, principale appuntamento nazionale dedicato alla medicina veterinaria. Un’occasione per consolidare ulteriormente la presenza del marchio sui mercati internazionali. Ne ha parlato Giorgio Massoni, General Manager FORZA10, parte del Gruppo Nasta Petfood: “Quest’anno FORZA10 compie trent’anni. Siamo partiti dall’esperienza pratica sul campo in ambito veterinario e dall’osservazione clinica. In questi trent’anni abbiamo costruito la nostra identità su un elemento chiave: la nutrizione, che rappresenta un elemento fondamentale per la prevenzione e la salute di cani e gatti. Questo ci ha portato a investire in ricerca e sviluppo in tutti questi anni, quindi su nuovi ingredienti, formule, materie prime e tecnologie produttive”.L’export rappresenta il 30% del fatturato aziendale, risultato sostenuto anche dalla sinergia con il gruppo Nasta Petfood. A Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, dove si trova la sede produttiva dell’azienda, vengono realizzate ogni anno 15.000 tonnellate di prodotti destinati a oltre 20 Paesi. Tra le iniziative sostenute da FORZA10 c’è la campagna #IONONTIABBANDONO, patrocinata dall’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo e dalla Regione Lombardia. “#IONONTIABBANDONO è una campagna sulla consapevolezza contro l’abbandono e sull’adozione responsabile. Come si può partecipare? Basta scattare una foto con il proprio animale e taggare #IONONTIABBANDONO sui social. Un messaggio semplice, ma di grande impatto e potenziale, soprattutto in vista della stagione estiva. L’abbandono è un atto molto crudele, ma soprattutto una mancanza di responsabilità, cultura e consapevolezza” ha dichiarato Eleonora Pinello, Responsabile Canale Veterinario FORZA10, parte del Gruppo Nasta Petfood.Una testimonianza dell’attenzione dell’azienda verso la promozione di una corretta cultura della convivenza con gli animali da compagnia.