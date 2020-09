Mostre, da Nello Petrucci un omaggio a Punta Campanella

di Marco Milano

E’ previsto per domenica 27 settembre (ore 16.30) l’opening di “Margine”, un’installazione site-specific permanente di Nello Petrucci a cura di Marcello Francolini. L’inaugurazione che avverrà a Torre Fossa lo Papa svelerà una scultura open-air in ferro che “dialogherà visivamente” con il paesaggio mediterraneo di Punta Campanella, a Massalubrense. Un’installazione artistica ospitata nella Torre cinquecentesca, antico baluardo saraceno che avrà come cornice naturale i suoi scorci sulla baia di Napoli e la dirimpettaia isola di Capri. “Margine” diventerà un’opera d’arte in “posa permanente” non a caso, proprio nel punto in cui Joseph Beuys, negli anni Ottanta, piantò una quercia come simbolo di impegno ecologico e di continua ricerca di un equilibrio armonioso tra uomo e natura. “Margine”, con i suoi tre metri e mezzo di altezza, è accompagnata da una iscrizione “La serenità sta nella direzione di come guardi le cose”, frase che Nello Petrucci, artista pompeiano, ha voluto dedicare ad Alberto Del Genio, proprietario della tenuta di Fossa lo Papa, illustre chirurgo riconosciuto nel mondo della scienza medica internazionale e sensibile appassionato di arte contemporanea che con la sua famiglia ha sostenuto il restauro della Torre negli anni Novanta che ha ospitato negli anni artisti come Hermann Nitsch, Beuys, Shōzō Shimamoto, Jimmie Durham, protagonisti di singolari performance. L’opera di Petrucci, un artista che si inserisce nel percorso tracciato da Beuys disegnando, sotto forma di scultura, una linea che rappresenta i confini del Mediterraneo visti da un’insolita angolazione, si presenta come rivisitazione cartografica con uno spazio riorganizzato prelevando particolari dal tutto. “In questo senso la cartografia è un modo di produrre il mondo, giacché lo visualizza manifestandolo – ha sottolineato il curatore Marcello Francolini – la finitudine non consente un movimento lineare continuo, ma suggerisce che giunti al punto, si possa curvare verso ulteriori prospettive. Ecco che la figura stessa può, ruotando di centottanta gradi, mostrare tutt’altro da sé, così come sempre l’arte fa, rispetto alla realtà”. In occasione dell’opening di domenica 27 settembre alle ore 16.30 sarà presentato il disco “Il prodigio” prodotto dalla Satyr MB production e da Contemply Art & Investment, con un concerto omaggio a Felix Mendelssohn a cura dell’Orchestra Artemus Ensemble, diretta dal Maestro Alfonso Todisco. Anche qui un connubio di linguaggi artistici con Nello Petrucci che ha realizzato la cover del disco con un tributo a Mendelssohn. (Copertina tratta da una tela in tecnica mista che fonde decollage, collage, pittura, grafica, fotografia e stampa in quadricomia, esposta fino al 26 ottobre 2020 all’interno della tenuta).