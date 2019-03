3zero2, alla società di Cologno Monzese i servizi di broadcasting per le Universiadi

Sarà la 3zero2 di Cologno Monzese il broadcaster della 30^ Summer Universiade Napoli 2019. L’azienda di produzione televisiva, che si è aggiudicata il bando pubblico, fa parte dal 2010 del gruppo francese Euro Media, e dal 2002 lavora con i più importanti editori televisivi italiani e internazionali. Realizzerà l’infrastruttura tecnica dell’international broadcast center (IBC), la copertura di tutti i momenti, sportivi e non, più importanti della manifestazione, come la premiazione degli atleti, le gare, la vita degli sportivi nei villaggi atleti, i contenuti social e giornalistici. Si occuperà della copertura mediatica della cerimonia d’apertura e di chiusura.

Saranno 550 le ore di produzione televisiva per la copertura mediatica di tutte le gare delle 18 discipline sportive iscritte alla manifestazione. Il broadcaster curera’ anche la gestione e la messa in onda di tutta la grafica (punteggio, statistiche, formazioni, inizio ufficiale e durata delle gare). I contenuti saranno prodotti in formato HD. Verranno realizzati inoltre anche video promozionali per le attivita’ di supporto del comitato organizzatore, prima dell’Universiade, di carattere istituzionale e non, per creare attesa, aspettative e attenzione sull’iniziativa. Dopo l’evento e’ inoltre prevista la produzione di un video ufficiale di tutta la manifestazione con un focus sia da un punto di vista sportivo, sia di quello che l’Universiade lascera’ al territorio regionale.