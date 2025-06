40 anni di prog-metal: i Dream Theater festeggiano l’anniversario

Milano, 23 giu. (askanews) – La storica prog-metal band statunitense Dream Theater torna in Italia nel contesto del “40th Anniversary Tour”, festeggiando quattro decadi di carriera con cinque imperdibili concerti estivi. Le tappe italiane, concentrandosi tra fine giugno e metà luglio 2025, sono le seguenti: 30 giugno 2025, Marostica (Marostica Summer Festival Volksbank) 1 luglio 2025, Lucca (Lucca Summer Festival) 2 luglio 2025, Pompei (Anfiteatro degli Scavi) 4 luglio 2025, Taormina (Teatro Antico) 17 luglio 2025, Torino (Scalo Eventi Torino) Il tour, iniziato a ottobre 2024, è reso ancor più suggestivo dal ritorno alla batteria di Mike Portnoy, membro fondatore, assente dal gruppo da tredici anni. Le scaletta, in stile “Evening With”, unisce i brani che hanno fatto la storia della band, tra cui “Pull Me Under”, “Under a Glass Moon” e “Octavarium”, a pezzi estratti del recente Parasomnia, album uscito il 7 febbraio 2025. Questo lavoro, incentrato sui disturbi del sonno, ha ricevuto consensi sia dalla critica che dal pubblico, confermando la capacità creativa dei Dream Theater anche dopo quarant’anni di attività. La band, nata nel 1985 a Boston per iniziativa di John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy, ha definito il genere prog-metal. Il ritorno di Portnoy in formazione non è soltanto un avvenimento simbolico, ma riafferma quella complicità artistica che ha reso unici i loro primi lavori.